Park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Adıyaman’da park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında Ömer Aktı’ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ömer Aktı, polis ekiplerine haber verdi. Aktı, motosikletinin bulunmasını istedi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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