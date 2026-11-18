Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında Ömer Aktı’ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ömer Aktı, polis ekiplerine haber verdi. Aktı, motosikletinin bulunmasını istedi.

Adıyaman’da park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

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