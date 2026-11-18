Otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
AdıyamanKahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşaktaki yeşil alana çıkarak direğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
AdıyamanKahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşaktaki yeşil alana çıkarak direğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Osman T. yönetimindeki 27 EF 049 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki yeşil alana çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine T. ve Yağmur T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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