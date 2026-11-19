UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı, kış öncesi sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistlerden oluşan kafile, dev heykelleri görmek için 2 bin 206 metre yüksekliğindeki zirveye çıktı. Ziyaret sırasında yoğun sis zirveyi kapladı.

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