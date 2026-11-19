Görüş mesafesinin bazı yerlerde 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

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