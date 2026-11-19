Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki O.U., tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş aldı. Başından vurulan O.U., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.