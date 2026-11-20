Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı YSE Kavşağında sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil ile Rumeysa Ç., idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Rumeysa Ç., ile araçta bulunan Zeliha Ç., Nazlı A., ve Zeliha Y., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobilin ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.