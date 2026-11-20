Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde gece saatlerinde bir süre dolaşan tilkinin aç olduğunu fark eden vatandaşlar hayvana yiyecek attı. Bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre bölgede kaldı. Vatandaşların duyarlı davranışıyla karnını doyuran tilki, daha sonra bulunduğu alandan uzaklaşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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