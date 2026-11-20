Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde, Global Girişimcilik Haftası kapsamında girişimcilik paneli düzenlendi.

Girişimci adayları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, girişimcilik sürecinin farklı aşamaları, iş hayatında karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar ile başarıya ulaşmada edinilen deneyimler ele alındı.

ATSO Sosyal Girişimcilik Merkezi tarafından Global Girişimcilik Haftası dolayısıyla girişimci adaylarına ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik programı hazırlandı. Hafta boyunca yapay zekâ eğitimleri, girişimcilik panelleri, çocuk girişimciliği etkinlikleri ve girişimci ilham buluşmaları gerçekleştirilecek.

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Haftanın ilk etkinliği olarak düzenlenen panelin moderatörlüğünü Habitat Gaziantep İstasyon Sorumlusu Tansu Şahin üstlendi. Panelde ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Coffee By CO Kurucusu Mustafa Coşkuner ve otodidakt girişimci Zuhal Bozdağ konuşmacı olarak yer aldı.

Panele ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak, Meclis Üyesi Fevzi Dost, girişimci adayları ve çok sayıda genç katıldı.

Panelde konuşan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, gençlerin girişimcilik ekosisteminde daha aktif yer almasının önemine dikkat çekerek, coğrafi ve ekonomik koşulların girişimciliğe engel olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

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Bereket, "Bu coğrafyadan çıkıp çok değerli işler başaran büyüklerimiz var. Genç arkadaşlarımızdan ricam, Odamızın Genç Girişimciler Kurulu ile bir arada olmaları ve onlarla istişare etmeleridir. Ben de edindiğim bilgi ve tecrübelerin önemli bir bölümünü TOBB Genç Girişimciler Kurulu bünyesindeki çalışmalarım sayesinde kazandım. Bu kazanımların iş hayatımda beni farklı bir noktaya taşıdığını gördüm. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de bu birikimin bir ürünüdür. Sosyal Girişimcilik Merkezimizle girişimciliğe ve en önemlisi insana yatırım yapıyoruz. Çünkü en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Gençlerimizin bu merkezi önemsemelerini ve burada kendilerine değer katacak çalışmaların içerisinde yer almalarını istiyoruz" dedi.

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Panelin konuşmacılarından Zuhal Bozdağ ise girişimcilik yolculuğunda karşılaştığı deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, iş hayatında yaşadığı zorlukları ve bu süreçlerden çıkardığı dersleri anlattı. Bozdağ, girişimcilikte karşılaşılan olumsuzlukların birer tecrübe olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, başarısızlıkların yeni başlangıçlar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Coffee By CO Kurucusu Mustafa Coşkuner, kariyer yolculuğunu samimi bir dille anlatarak girişimcilik süreci ve markalaşma konusundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Katılımcıların da görüş ve sorularıyla katkı sunduğu panelde; iş kurma süreçleri, yenilikçi iş fikirleri, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve girişimcilerin karşılaştığı fırsat ve zorluklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen panel, gençlerin girişimcilik konusunda bilinçlenmesine, deneyim paylaşımına ve Adıyaman girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sunan önemli bir buluşma oldu.