Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, Atatürk Parkı’nın açılış sevincini vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini belirterek, tüm Adıyamanlılar törene davet edildi. Açıklamada, vatandaşların açılış alanına rahat ve kolay ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla ücretsiz ring seferi düzenleneceği ifade edildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesindeki şehir içi toplu taşıma araçlarıyla, açılışa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 12.30’da Kent Meydanı’ndan Atatürk Parkı’na ücretsiz ring seferi düzenlenecek. Vatandaşlar, belirlenen noktadan hareket edecek araçlarla açılış alanına ücretsiz ulaşabilecek.

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