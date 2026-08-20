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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şubesi ekipleri kentteki bir kişinin telefonda dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, M.A.Z, O.Y, H.T, N.E, F.Y. ile İ.G'yi gözaltına aldı.

        Adıyaman'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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