Adıyaman'da 2026 yılı tavsiye bal fiyatları açıklandı

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, birliğin yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 2026 yılı tavsiye bal fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.



Yiğit, yazılı açıklamasında, Adıyaman'ın doğal yaylaları ve zengin bitki örtüsü sayesinde yüksek kaliteli bal ve arı ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Buna göre, süzme çiçek balının kilogramı 1250 lira, petek çiçek balının kilogramı 1500 lira, kara kovan çiçek balının kilogramı ise 2 bin 200 lira olarak tavsiye edildi. Yiğit, açıklanan fiyatların tavsiye niteliği taşıdığını vurguladı.



Devlet tarafından sağlanan hibe destekleri sayesinde Adıyaman'da koloni sayısı, arıcı sayısı ve üretim faaliyetlerinin her geçen yıl arttığını ifade eden Yiğit, tüketicileri de sahte ve kaynağı belirsiz ürünlere karşı uyardı.



Piyasada düşük fiyatla satılan ve menşei belli olmayan arı ürünlerinden uzak durulması gerektiğini belirten Yiğit, doğal ve gerçek bal tüketmek isteyen vatandaşların güvenilir, işletme kaydı bulunan üreticileri tercih etmesinin önem taşıdığını kaydetti.



Yiğit, "Adıyaman arıcıları doğallıktan ve kaliteden vazgeçmeyen üreticilerdir. Belirlenen fiyatlar referans niteliğinde olup Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı üreticileri kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

