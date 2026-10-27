Adıyaman'da bir haftada 43 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 5’i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 43 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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