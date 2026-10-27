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        Besni'de kumar bağımlılığı ve teknoloji kullanımına karşı farkındalık eğitimi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci velilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele, öğrencilere ise bilinçli teknoloji ve medya kullanımı konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Besni'de kumar bağımlılığı ve teknoloji kullanımına karşı farkındalık eğitimi

        Adıyaman’ın Besni ilçesinde öğrenci velilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele, öğrencilere ise bilinçli teknoloji ve medya kullanımı konularında eğitim verildi.

        Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıkaya İlkokulu ve Sarıkaya Ortaokulunda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sarıkaya İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik "Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimi düzenlendi. Sarıkaya Ortaokulu öğrencilerine ise "Bilinçli Teknoloji ve Medya Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Velilere yönelik eğitimde sanal kumar bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması ve ailelerin bu tür bağımlılıkların önlenmesinde bilinçli hareket etmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Öğrencilere verilen eğitimde ise teknolojinin ve medyanın güvenli, bilinçli ve kontrollü kullanılması üzerinde duruldu.

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