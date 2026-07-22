Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da çocuklar sıcak havadan su oyun parklarında serinleyerek korunuyor

        Adıyaman'da çocuklar sıcak havadan su oyun parklarında serinleyerek korunuyor

        Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle çocuklar, akşam saatlerinde su oyun parklarında serinleyerek yazın tadını çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Adıyaman'da çocuklar sıcak havadan su oyun parklarında serinleyerek korunuyor

        Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle çocuklar, akşam saatlerinde su oyun parklarında serinleyerek yazın tadını çıkarıyor.

        Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşıyor.

        Kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözleniyor.

        Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte park ve mesire alanlarına yöneliyor.

        Kentteki Eğri Çayı Millet Bahçesi'nde aileler çim alanlarda dinlenip vakit geçirirken, çocuklar Adıyaman Belediyesine ait su oyun parkında suyla oynayarak serinliyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen parkta çocukların neşeli anları renkli görüntüler oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" d...
        Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" d...
        Eşya alma tartışması aileleri karşı karşıya getirdi
        Eşya alma tartışması aileleri karşı karşıya getirdi
        Kahta'da Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Kahta'da Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Tarım sektör temsilcileri bir araya geldi Tarımda değer zincirini güçlendir...
        Tarım sektör temsilcileri bir araya geldi Tarımda değer zincirini güçlendir...
        Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli kadın dayak yedi
        Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli kadın dayak yedi
        Hurdalık yangını korkuttu
        Hurdalık yangını korkuttu