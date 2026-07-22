Adıyaman'da çocuklar sıcak havadan su oyun parklarında serinleyerek korunuyor

Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle çocuklar, akşam saatlerinde su oyun parklarında serinleyerek yazın tadını çıkarıyor.



Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşıyor.



Kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözleniyor.



Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte park ve mesire alanlarına yöneliyor.



Kentteki Eğri Çayı Millet Bahçesi'nde aileler çim alanlarda dinlenip vakit geçirirken, çocuklar Adıyaman Belediyesine ait su oyun parkında suyla oynayarak serinliyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen parkta çocukların neşeli anları renkli görüntüler oluşturuyor.

