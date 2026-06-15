Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.



Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran Cuma günü serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'u arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.



AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ile Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 84 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve çevrede arama faaliyetleri yürütüyor.

