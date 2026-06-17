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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi

        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.


        İsa Özkul'un (18) cenazesi, Besni Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran'da serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un cenazesi, dün Gaziantep'in Araban ilçesindeki Fırat Nehri'nde bulunmuştu.



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