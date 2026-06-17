Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.
İsa Özkul'un (18) cenazesi, Besni Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran'da serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un cenazesi, dün Gaziantep'in Araban ilçesindeki Fırat Nehri'nde bulunmuştu.
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