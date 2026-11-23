Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 23.11.2026 - 00:21 Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.Y. yönetimindeki 01 KU 704 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yakınlarında O.Ö. idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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