21 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı
Adıyaman'da sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı.
Adıyaman’da sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde sokakta aracının yanında bekleyen Muhammed Ç. (21), yanında durarak araçtan inen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muhammed Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.