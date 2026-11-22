Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adıyaman'daki birçok yüksek gerilim hattı direklerinde yer alan izolatörler helikopterden püskürtülen yüksek saflıkta basınçlı suyla temizleniyor. Enerjili hatlarda uygulanan bu yöntem sayesinde bakım çalışmaları, enerji iletiminde kesinti yaşanmadan sürdürülüyor.

Yüksek gerilim hatlarında izolatör yüzeylerinde zamanla biriken toz, tuz, is ve endüstriyel kirler, kaçak akımlara ve elektriksel ark oluşumuna neden olabiliyor. Bu durum, atlama arızaları ve enerji kesintisi riskini beraberinde getiriyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, yüksek gerilim enerji iletim hatlarında güvenli ve kesintisiz enerji iletimini sağlamak amacıyla helikopterle "İzolatör Yıkama Uçuşu" gerçekleştirildi.

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