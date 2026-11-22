Adıyaman’da, seyir halindeki otomobilin tekeri girdiği çukurdan dolayı koptu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez eski Kahta Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği çukura girdi. Lastiğin çukura girmesi ile teker yerinden koptu. Hareket kabiliyetini kaybeden otomobil bulunduğu yerde kala kaldı. Olay yerine çağrılan tamir ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda teker değiştirildi. Otomobil sürücüsü tamamlanan tamirin ardından aracıyla bulunduğu yerden uzaklaştı.