Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek siyasi aktörlere ortak sorumluluk ve yapıcı tutum çağrısında bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşiklerin birer birer aşıldığını ifade eden Aydın, örgütün fesih ve silah bırakma kararının ardından TBMM bünyesinde Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu, geniş mutabakatla kabul edilen sonuç raporu doğrultusunda çıkarılan kanunla sürecin hukuki zemininin oluşturulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen koordinasyon çalışmalarının sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydın, gelinen noktada "İzleme Komisyonu" aşamasına geçildiğini belirtti.

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Sürecin toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesini ve Türkiye'nin bütün imkânlarıyla kalkınmaya odaklanmasını hedefleyen stratejik bir devlet projesi olduğunu ifade eden Aydın, tarihî fırsatların gündelik siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Demokratik siyasette farklı görüşlerin dile getirilmesinin, eleştirilerin yapılmasının ve önerilerin tartışılmasının doğal olduğunu belirten Aydın, eleştiri hakkı ile millet adına denetim ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmanın birbirinden farklı olduğunu vurguladı.

Sürecin Meclis zemininde takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, bu zeminde yer almak yerine dışında kalmayı tercih eden siyasi aktörlerin tutumunu sorgulayarak, terörün Türkiye gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yerine siyasi tartışmaların konusu olmaya devam etmesinin istenip istenmediğine ilişkin soru yöneltti.

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Bugün ihtiyaç duyulanın siyasi ezberler değil, ülkenin ortak menfaatlerinde buluşmak olduğunu kaydeden Aydın, süreci zedeleyebilecek provokasyonlara, ayrıştırıcı söylemlere ve güven ortamını sarsacak girişimlere karşı azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarihi dönüm noktalarında önemli olanın gerekçelerin arkasına sığınmak değil, milletin geleceği adına sorumluluk üstlenmek olduğunu belirten Aydın, bugün sergilenen tutumların gelecekte de bu ölçüyle değerlendirileceğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasının kardeşliği pekiştireceğini, iç cepheyi güçlendireceğini ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki etkinliğini artıracağını ifade eden Aydın, Türkiye Yüzyılının huzurunu ve birliğini güçlendirmiş, kendi istikametini kararlılıkla belirleyen büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacağını belirtti.