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        Adıyaman'da Kur'an Kursu öğrencilerinden yıl sonu programı

        Adıyaman'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Adıyaman'da Kur'an Kursu öğrencilerinden yıl sonu programı

        Adıyaman'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

        Adıyaman Belediyesi Eğriçay Parkı'nda düzenlenen programa Vali Abdullah Küçük, İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, ilahi, şiir, dua ve çeşitli sahne gösterileri sundu.

        Programda konuşan Vali Küçük, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkati çekerek, Kur'an kurslarında verilen eğitimin karakter gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

        İl Müftüsü Şavlı ise Kur'an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve sosyal gelişimlerinde önemli rol üstlendiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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