Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı

Adıyaman'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 sosyal medya hesabı incelendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli ebatlarda 17 fişek ele geçirildi.



Silah ve mühimmata el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.







