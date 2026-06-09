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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı

        Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı

        Adıyaman'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı

        Adıyaman'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 sosyal medya hesabı incelendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli ebatlarda 17 fişek ele geçirildi.

        Silah ve mühimmata el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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