Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ınBesni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İbrahim Halil Karadağ idaresindeki 02 AEG 175 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Oruç Karadağ olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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