HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partisinin ilçe kongresine katıldı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adıyaman'da partisinin 5. Olağan Kahta İlçe Kongresi'ne katıldı.



Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, haziran ayı sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanacağını, ardından ekim ayına kadar il kongrelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.



Yapıcıoğlu, "Bizler görevleri birbirimize devrederek bu davanın sancağını daha yükseğe taşımaya, insanımıza daha fazla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz makam ve mevki mücadelesi değildir. İnandığımız bir davamız vardır ve bu dava uğruna çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, tek listeyle gidilen kongrede Mehmet Sivil, HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanlığı görevine seçildi.



Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, siyasi parti temsilcileri, parti yöneticileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



