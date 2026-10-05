Adıyaman'da marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

Konteyner marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, önce kasadaki parayı aldı, ardından markette dolaşıp içecek içti ve bir çakmak aldı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kasadaki 21 bin lirayı çalan şüphelinin V.E.M. olduğunu belirledi.

Erdemoğlu Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın çalınması ihbarını alan Besni Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şüphelinin markette yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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