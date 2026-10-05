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        Adıyaman'da marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şüphelinin markette yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Adıyaman'da marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şüphelinin markette yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erdemoğlu Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın çalınması ihbarını alan Besni Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kasadaki 21 bin lirayı çalan şüphelinin V.E.M. olduğunu belirledi.

        Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Konteyner marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, önce kasadaki parayı aldı, ardından markette dolaşıp içecek içti ve bir çakmak aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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