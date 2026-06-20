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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

        Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

        Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

        Adıyaman'da öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.

        Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde öğretmenler, çeşitli türküler seslendirdi.

        Koro Şefi Burak Kaya yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

        Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, notaların birleştirici ve iyileştirici gücüyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının son sanatsal faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve öğretmenlere çiçek takdim etti.




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