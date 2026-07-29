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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Dün, merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin gece boyu müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer birimlerin desteğiyle yangın bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor.

        Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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