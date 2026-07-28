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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor


        ADIYAMAN-Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının, örtü yangını şeklinde devam ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve diğer ilgili kurumlara bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın bölgesine yakın konumdaki katı atık depolama tesisi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        Çevre illerden gelen ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

        Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladığını söyledi.

        Küçük, "Havanın kararmasıyla helikopterlerin faaliyeti sona erdi. Şu an için durum kontrol altında görünüyor. Toplam 21 araç ve 96 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın an itibarıyla örtü yangını şeklinde sürüyor. İnşallah kısa sürede yangını söndüreceğiz. Yerleşim yerleri için şu an bir tehdit söz konusu değil." dedi.

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Arazi şartları ve yoğun rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde müdahale zor oluyor. Yangın çevrelenmiş durumda. Yangının yerleşim birimlerine, katı atık tesisine ve İndere bölgesine sıçramaması için gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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