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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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