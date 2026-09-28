Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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