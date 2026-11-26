Besni'de inşaat ustası Cebrail E., çalıştığı sırada nesli tehlike altında bulunan sarı benekli Türk semenderi gördü. Cebrail E., cep telefonuyla görüntüledikten sonra sarı benekli semenderi güvenli bir alana alıp, çalışmasına devam etti.

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