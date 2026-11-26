Adıyaman’da, doğalgaz hatlarına bağlı topraklama bakır çubuklar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 950 Sokak içerisinde bulunan ikametlerin doğalgaz tesisatlarına bağlı topraklama bakır çubuklar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Evlerin elektrik tesisatı kaçakları ve buna bağlı çarpılmaları önlemek amacıyla doğal gaz tesisatında topraklama görevi yapan bakır çubukların çalındığını fark eden ikamet sakinleri durumu doğalgaz firmasına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, birçok adreste de aynı durumun yaşandığını tespit etti. Olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların aynı zamanda çubukları sökerken doğalgaz tesisat kutularına zarar verdikleri de öğrenildi.