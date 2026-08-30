Adıyaman'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Assubay Çavuş Ferhat Gümüş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdullah Hanifi Yaşar ise günün öneme ilişkin konuşma yaptı.

–Adıyaman’ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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