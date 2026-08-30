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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

        Adıyaman'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

        –Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Adıyaman'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

        –Adıyaman’ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Adil Sarıgedik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdullah Hanifi Yaşar ise günün öneme ilişkin konuşma yaptı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        - Çelikhan

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Assubay Çavuş Ferhat Gümüş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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