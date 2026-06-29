Adıyamanlı kumar bağımlısı şahıs YEDAM ile bağımlılıktan kurtuldu

Adıyamanlı S.A, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) aldığı 2 yıllık destekle bağımlılıktan kurtularak, ayrılmak üzere olduğu eşi ve çocuğu ile bağlarını yeniden güçlendirdi.



6 Şubat depremlerinde S.A, isimli vatandaşın evi ağır hasar gördü. Bunun üzerine Adıyaman'dan başka bir şehre taşınarak yeni bir hayat kurmaya çalışırken sanal kumar tanışan S.A, yüklü borçların altına girdi. Aile birliği zarar görmeye başlayıp boşanma aşamasına gelen S.A, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurarak destek almaya başladı.



2 yıl boyunca psikolog Ali Songur ve sosyal hizmet uzmanı Elif Evrim Çiftçi'den destek alan S.A, önce bağımlılıktan kurtuldu, ardından da aile bağlarını yeniden inşa edip yuvasına döndü.



Yaşadığı süreci anlatan S.A, depremden sonra ev almak için sanal kumar oynadığını belirterek, “Deprem olduktan sonra buradan uzaklaşmak, güzel bir ev almak amacıyla bazı riskli işler yaptım. Sanal oyunlara girdim. Buradan kurtulmanın derdindeydim ama her şey öyle ters gitti ki kendimi borcun batağın içinde buldum. O durumdayken ne eşimi, ne oğlumu, ne ailemi ne de işimi gözüm görmüyordu. Her sabah uyandığımda borcu düşünüyordum. Gece tekrar yeni bir borç üretiyordum. Yani kendi kendimi yiyip bitirmiş bir haldeydim." dedi.



Bağımlılıktan kurtulduktan sonra kurduğu yeni hayatında eşine ve çocuklarına zaman ayırdığını anlatan S.A, "Artık sosyal aktivitelerde bulunuyorum. Çok mutluyum, hayat enerjim yerine geldi. Birisinin sizi yargılamadan dinlemesi, nasihat değil de, destek amacıyla birinin yanında olduğunu hissetmek o kadar güzel geldi ki. Kumara özenen kişilere tek tavsiyem var, gerçekten sonunda hiçbir şey olmuyor. Sadece aileni, yakınlarını, sevdiklerini kaybediyorsun, psikolojin bozuluyor. Bu sorunu büyük bir şekilde yaşan birisi olarak, kumardan uzak durmalarını istiyorum. Yani bir anda zengin olmak düşüncesiyle başlıyorsun. Ancak kazandığından daha çok kaybediyorsun. Bunun başka bir özeti yok." ifadelerini kullandı.



Psikolog Ali Songur ise danışanın kendilerine kumara bağlı borç nedeniyle başvurduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Danışanımız, 2024 yılında YEDAM'a başvurdu. Bizler bu noktada danışanımızla riskli durumlar, aile ruhsal görüşmeleri, aile görüşmeleri, duygu durum düşünce, kumar bağımlılığına bağlı depresif belirtileri, karamsar düşüncelerine çalıştık. İki yılın sonunda danışanımızın hem aile bağları sağlıklı bir şekilde düzeldi hem de bağımlılık noktasında isteklerini, duygu düşünce kontrolüne sağlıklı bir şekilde yönettiğini gözlemlemiş olduk."

