Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar"da ilk nikah kıyıldı

        Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar"da ilk nikah kıyıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar"da ilk kez nikah töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar"da ilk nikah kıyıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar"da ilk kez nikah töreni gerçekleştirildi.

        Çelikhan Kaymakamlığının "Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, balıkçı teknesi gelin arabası gibi süslendi. Gelin ile damat ve davetliler tekneyle yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki yüzen adaya ulaştırıldı.

        Damat Ahmet Baran ile gelin Havva Nur'un nikahını Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik kıydı. Nikah töreninde Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan da şahitlik yaptı.

        Alkışlar eşliğinde kıyılan nikahın ardından Kaymakam Pehlivan evlilik cüzdanını geline teslim etti. Müftü Çelik ise genç çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Kaymakam Pehlivan, yüzen adaların dünyada benzeri bulunmayan tescilli bir tabiat varlığı olduğunu belirterek, "Yüzen adalar sadece ilçemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir doğal mirastır." dedi.

        Genç çift ise heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

        Törenin ardından gelin, damat ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti
        Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti
        Kahta'da ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu başarıyla gerçekleştirildi
        Kahta'da ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu başarıyla gerçekleştirildi
        Adıyaman'da traktör römorkundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
        Adıyaman'da traktör römorkundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
        Evlerde dokunan halılar köyün ekonomisine can veriyor
        Evlerde dokunan halılar köyün ekonomisine can veriyor