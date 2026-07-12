Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar"da ilk kez nikah töreni gerçekleştirildi.



Çelikhan Kaymakamlığının "Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, balıkçı teknesi gelin arabası gibi süslendi. Gelin ile damat ve davetliler tekneyle yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki yüzen adaya ulaştırıldı.



Damat Ahmet Baran ile gelin Havva Nur'un nikahını Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik kıydı. Nikah töreninde Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan da şahitlik yaptı.



Alkışlar eşliğinde kıyılan nikahın ardından Kaymakam Pehlivan evlilik cüzdanını geline teslim etti. Müftü Çelik ise genç çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.



Kaymakam Pehlivan, yüzen adaların dünyada benzeri bulunmayan tescilli bir tabiat varlığı olduğunu belirterek, "Yüzen adalar sadece ilçemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir doğal mirastır." dedi.



Genç çift ise heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.



Törenin ardından gelin, damat ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi.



