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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Çizgili sırtlanların yaşam alanlarında yaban hayatının bozulmasına yol açacak davranışlardan kaçınılması uyarısı

        Çizgili sırtlanların yaşam alanlarında yaban hayatının bozulmasına yol açacak davranışlardan kaçınılması uyarısı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürü Dengir Turanlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla kentte doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığını belirterek, "Bu tür yasa dışı yemlemeler, hayvanların doğal davranışlarını bozmakta ve hem yaban hayatı hem de vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Çizgili sırtlanların yaşam alanlarında yaban hayatının bozulmasına yol açacak davranışlardan kaçınılması uyarısı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürü Dengir Turanlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla kentte doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığını belirterek, "Bu tür yasa dışı yemlemeler, hayvanların doğal davranışlarını bozmakta ve hem yaban hayatı hem de vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır." dedi.

        Turanlı, AA muhabirine, Doğa Koruma Birliğinin "Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlanların Türkiye'deki önemli yaşam alanlarından birinin Adıyaman olduğunu söyledi.

        Foto kapanlarla izlenen çizgili sırtlanların doğal yaşam alanlarında yaban hayatının bozulmasına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirten Turanlı, şunları ifade etti:

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        "İlimiz, nesli koruma altında bulunan çizgili sırtlanın ülkemizdeki önemli yaşam alanlarından biridir. Çizgili sırtlan, doğanın dengesinin korunmasına katkı sağlayan ve insanlardan uzak yaşamayı tercih eden önemli bir yaban hayvanıdır. Son dönemde, sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığı yönünde tespitlerimiz bulunmaktadır. Bu tür yasa dışı yemlemeler, hayvanların doğal davranışlarını bozmakta ve hem yaban hayatı hem de vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır."

        Etçil olan ve leşle beslenen sırtlanları görmek veya görüntülemek için yaptıkları davranışlarla ekolojik dengeyi bozan kişilere 75 bin liraya kadar cezai işlem uygulandığı dile getiren Turanlı, kaçak avcılıkla çizgili sırtlanların öldürülmesi halinde de 5 milyon liraya varan tazminat cezası uygulanabileceğine dikkati çekti.

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