Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin bahçesinde çalıştığı sırada yorgun merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bağ evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada E.M.'ye yorgun mermi isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan E.M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve adliye çalışanı olduğu öğrenilen E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.