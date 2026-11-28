Evinin bahçesinde çalışırken yorgun mermi isabet etti
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin bahçesinde çalıştığı sırada yorgun merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin bahçesinde çalıştığı sırada yorgun merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bağ evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada E.M.'ye yorgun mermi isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan E.M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve adliye çalışanı olduğu öğrenilen E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.