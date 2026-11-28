Yem karma makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan Gazi İlhan (10), burada makineye kapıldı.
Makineye kapılan Gazi İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde incelemeler başlatıldı. Tamamlanan incelemeler sonrası İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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