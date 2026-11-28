Edinilen bilgilere göre, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan Gazi İlhan (10), burada makineye kapıldı.

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