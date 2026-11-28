Adıyaman Üniversitesi kampüsü, sonbaharın gelişiyle birlikte sararan yapraklar ve yeşil çimlerin oluşturduğu güzel manzarayla dikkat çekiyor.

Kampüs alanında ağaçlardan dökülen sararmış yapraklar, yeşil çimlerle birleşerek görsel bir güzellik oluşturuyor. Sonbaharın renklerine bürünen üniversite kampüsü, öğrencilere de keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Güzel havayı fırsat bilen öğrenciler, derslerden arta kalan zamanlarını kampüs alanında geçirerek dinleniyor ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Doğayla iç içe olan kampüs, öğrencilerin hem dinlenme hem de stres atma noktalarından biri oluyor.