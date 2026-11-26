Adıyaman İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, çocuklara balık ekmek ikramında bulundu.

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