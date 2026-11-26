Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" sloganıyla düzenlenen etkinlikte köydeki çocuklarla bir araya geldi. Ekipler, çocuklara sağlık bilinci konusunda bilgi verdi ve UMKE'nin çalışmalarını tanıttı.

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