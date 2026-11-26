Adıyaman'da 25 bin 680 kitap kapasiteli, modern çalışma alanları ve etkinlik salonuyla dikkat çeken Atatürk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Bin 171 metrekare kapalı alana sahip kütüphanesi, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra kentin kültürel yaşamına da katkı sunacak.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde, Meslek Lisesi Kavşağı yakınında inşa edilen Atatürk Kütüphanesi'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplam bin 171 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, 25 bin 680 kitap kapasiteli okuma ve araştırma salonu, 120 kişilik bireysel ve grup çalışma alanı ile 45 kişilik seminer ve etkinlik salonundan oluşuyor.

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Öğrencilerin güvenli, konforlu ve nitelikli bir ortamda ders çalışma, araştırma ve kitap okuma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen kütüphane, aynı zamanda seminer, söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Atatürk Kütüphanesi'nin kentte eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandırması, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın bilgiye erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Burada konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirerek kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, TÜPRAŞ ve bazı firmaların yetkilileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.