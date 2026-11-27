Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı devam eden ve Aralık ayında hizmete açılması planlanan il müftülüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Abdullah Küçük, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen yeni hizmet binasını ziyaret ederek projenin mevcut durumu ve tamamlanma sürecine ilişkin İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'dan bilgi aldı. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla hizmet vermesi planlanan yeni bina, diyanet personeline daha uygun ve çağdaş çalışma ortamı sunarken, vatandaşların da din hizmetlerinden daha konforlu şartlarda yararlanmasına imkan sağlayacak. İlmin, irfanın ve maneviyatın buluşma noktalarından biri olması hedeflenen yeni hizmet binasının, Adıyaman'ın manevi hayatına katkı sunması ve il müftülüğünün hizmet kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

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Aralık ayında hizmete alınması planlanan il müftülüğü yeni hizmet binasının Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.