Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nden Malazgirt Mahallesi'ne taşınan Aile Sağlık Merkezi için bir araya gelen engelliler, yaşlılar ve hasta ile hasta yakınları eylem yaparak sağlık merkezinin yeniden aktif hale gelmesini istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi'nde uzun bir süredir hizmet veren 18 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nin Malazgirt Mahallesi 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi içerisine taşınmasına tepki gösteren ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, sağlık merkezinin kapanmamasını ve taşınmamasını istedi. Mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini isteyen mahalle sakinleri ise duruma tepki göstererek 18 Nolu Aile Sağlık Merkezini yeniden yerinde hizmet vermesini istedi.

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Mahalle Muhtarı Habip Sarıkaya, aile sağlık merkezinin binanın hasarlı olmasının gerekçe gösterildiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden binanın sağlam olduğuna ilişkin rapor aldığını söyledi. Aynı binada 20 ailenin yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Aile sağlık merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Kayalık Mahallesi Muhtarı Habip Sarıkaya, "Bizim mevcut olan Kayalık Mahallesi'nde 18 Nolu Aile Sağlık Merkezimiz Malazgirt Mahallesi 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ne taşınmıştır. Nedenine ise binanın hasarlı olması diyorlar. Binanın sağlamlık raporunu getirip çevre şehircilikten aldım. Ayrıca bu binada 20 aile yaşıyor. Hani eğer bir sıkıntı varsa bu 20 aileyi niye bu binada tutuyorlar. Devletimize her türlü güveniyoruz. Devletimiz inşallah bu sorunu çözecek. Biz aile sağlık merkezini tekrar yerinde istiyoruz" diye konuştu.