Adıyaman Belediyesi, "üreten belediye" politikası kapsamında kent merkezinde atıl durumda bulunan yaklaşık 150 dönümlük arazide karakılçık buğdayı ekimine başladı. İlk tohumları Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere toprakla buluşturdu.

Adıyaman Belediyesi, tarımsal üretim kapasitesini artırmak, atıl arazileri değerlendirmek ve vatandaşların sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimini desteklemek amacıyla karakılçık buğdayı üretimi için çalışma başlattı. Kent merkezinde bulunan yaklaşık 150 dönümlük arazide gerçekleştirilen ekim çalışmasıyla ata tohumlarının yaşatılması ve yerel üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Ekimi yapılan karakılçık buğdayından elde edilecek mahsul, hasat döneminin ardından una dönüştürülerek Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminde kullanılacak. Böylece belediyenin kendi arazisinde ürettiği buğdaydan elde edilen ekmeklerin vatandaşların sofralarına ulaştırılması planlanıyor.

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Ekim çalışmalarına katılarak ilk tohumları toprakla buluşturan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, üretim çalışmasının hem belediyecilik hem de halkın sağlıklı gıdaya erişimi açısından önem taşıdığını belirtti. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak üreten belediye politikamız doğrultusunda kent merkezinde boş bulunan yaklaşık 150 dönümlük alanda ata tohumumuz olan karakılçık buğdayının ekimini gerçekleştiriyoruz. Hasat döneminde elde edeceğimiz mahsulü una dönüştürerek Halk Ekmek Fabrikamızda işleyecek, halkımızın sofralarına sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştıracağız. Her alanda çalışan, üreten ve halka hizmet etme anlayışıyla hareket eden bir belediye olarak bu çalışmamızın da hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız tohumların bereketli olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

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Belediyenin üretim çalışmasıyla atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması, ata tohumlarının korunması ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.