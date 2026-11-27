Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan konteyner kentlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adıyaman AFAD İl Müdürü Abdulselam Gergin, kentteki tahliye ve kaldırma çalışmaları kapsamında devam eden faaliyetleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Deprem sonrası kurulan konteyner kentler, vatandaşların kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte aşamalı olarak kaldırılıyor. Adıyaman'ın yeniden imarı ve ihyası kapsamında yürütülen çalışmalarla vatandaşların güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşması hedefleniyor.

AFAD İl Müdürlüğü, daha güçlü ve güvenli bir Adıyaman için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.