Adıyaman'da yem karma makinesine kolunu kaptıran çocuk öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kolunu kaptıran çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 28.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kolunu kaptıran çocuk hayatını kaybetti.
Kurugöl köyünde çalışır haldeki yem karma makinesine kolunu kaptıran Gazi İlhan (10) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İlhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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