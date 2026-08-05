Gölbaşı'nda evde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü. Asfalt Mahallesi bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

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