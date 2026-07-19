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        Karakuş Tümülüsü geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki, Kommagene Uygarlığı'nın önemli anıt mezarlarından Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Karakuş Tümülüsü geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki, Kommagene Uygarlığı'nın önemli anıt mezarlarından Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor.


        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığınca hayata geçirilen Genel Aydınlatma Projesi kapsamında, "Kraliçeler Mezarlığı" olarak bilinen Karakuş Tümülüsü, ışıklandırılarak gece saatlerinde de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

        Milattan önce 36-21 yıllarına tarihlenen, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 110 metre çapındaki tümülüste, özel LED teknolojisi kullanılarak sütunlar, yürüyüş yolları ve çevresi aydınlatıldı.

        Kommagene Kralı I. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'nın mezarlarının bulunduğu tümülüsü, aydınlatma uygulamasının başlamasının ardından gece ziyaret edenlerin sayısı 5 bini aştı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle ziyaretçilerin akşam saatlerini tercih ettiğini belirtti.

        Proje Koordinatörü Ömer Çelebi ise yaklaşık 3,5 kilovat enerji gücüyle 3 farklı LED teknolojisi kullanılarak tarihi dokuya zarar vermeden aydınlatma yapıldığını dile getirdi.


        Sütunların yanı sıra tümülüsün aydınlatıldığını ifade eden Çelebi, "Ziyaretçilerin güvenli şekilde yürüyebilmesi için bollard aydınlatmaları yaptık. Bu projeyle Karakuş Tümülüsü'nün gece de güvenli ve konforlu şekilde gezilebilmesini sağladık. Uygulamanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Muzaffer Bozkurt da gündüz hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle akşam ziyaretini tercih ettiğini belirterek, aydınlatmayı beğendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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