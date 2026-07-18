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        Adıyaman'da depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Kuyulu Köyü Camisi, yeniden inşa edilmesinin ardından düzenlenen programla ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Adıyaman'da depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Kuyulu Köyü Camisi, yeniden inşa edilmesinin ardından düzenlenen programla ibadete açıldı.

        Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        İl Müftüsü Şavlı, birlik, beraberlik, sabır ve şükrün önemine değindi.

        Depremin ardından yeniden inşa edilen Kuyulu Köyü Camisi'nde vatandaşlar, uzun bir aranın ardından namaz kılmanın manevi sevincini yaşadı.

        Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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